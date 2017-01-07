Європа потерпає від снігопадів та сильних морозів, є жертви

В Європі потерпають від сильних снігопадів: в Польщі повідомили про нових жертв морозів, а у Туреччині скасовують авіарейси.

В Польщі тріскучі морози найбільше дошкуляють жителям південних регіонів, де температура опустилася до -29 градусів за Цельсієм. Це рекорд для цьогорічної зими. Жертвами холодів лише за останні два дні стали десятеро людей, переважно – безхатченки. Польська влада побоюється, що кількість жертв зростатиме.

В Італії замело південні та центральні регіони. Під снігом опинилося і сумнозвісне містечко Аматріче, яке ще в серпні найбільше постраждало від землетрусу. А от у регіоні Умбрія пожежникам довелося рятувати корів. Там сильний вітер пошкодив дах ферми.

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В Туреччині через негоду скасували майже сімсот авіарейсів. Зокрема, до Стамбула не змогли вилетіти кілька рейсів з Києва та Харкова. Крім того, сильний снігопад паралізував рух на дорогах. На заході Туреччини у провінції Баликесір в заторах застрягли десятки машин. Почастішали і випадки ДТП. Кілька вантажівок просто злетіли з дороги.

Через снігопад закрили головні автомагістралі у Румунії. Сніг став на заваді і залізничному транспорту. Майже 40 поїздів не вирушили за маршрутом.

Сильно засніжило Балкани. У Боснії та Герцеговині потерпають від тріскучих морозів. Подекуди мінусова температура сягає до 26 градусів.

Ще холодніше у Москві – стовпчики термометра опустилися майже до -30. Через це у російській столиці оголосили навіть передостанній – помаранчевий – рівень небезпеки.

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