Європарламент обрав нового керівника: політик дав перші обіцянки

Новим головою Європарламенту у Страсбурзі обраний італієць Антоніо Таяні, висунутий фракцією "Європейської народної партії" (Християнські демократи).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу Європарламенту.

Раніше Таяні був заступником голови Європейської комісії та заступником голови Європарламенту.

Раніше у вівторок, представляючи євродепутатам свою кандидатуру на пост голови Європарламенту, Таяні зазначив, що Євросоюз переживає сумні часи: слідом за кризою євро виникли криза біженців і криза безпеки. Громадяни ЄС очікують від Європейського парламенту відповідей на ці виклики.

Ми не завжди згодні один з одним. Але ми всі розуміємо, що повинні знаходити рішення. Ці рішення не виявилися в тому, щоб мати все більше і більше Європи, але вони не полягають і в підриві європейського проекту,

– вважає обраний голова Європарламенту.

За його словами, "не голова Європарламенту просуває політичний порядок денний".

"Це ваша справа, членів Європарламенту. Ви разом визначаєте, в якому напрямку нам рухатися, і те, в якій формі проводити ці зміни", наголосив італійський євродепутат, додавши, що завдання голови асамблеї полягає в тому, щоб гарантувати, що це робитиметься відкритим і прозорим чином, без упередження щодо висновків.

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Як голова Європарламенту я зобов'язуюсь бути нейтральним, служачи всім європейцям і будучи орієнтованим на питання, які дійсно важливі: безпека, міграція і створення робочих місць,

– запевнив Таяні.