Європарламент вимагає від Росії звільнити 31 українця

16 березня у Європарламенті ухвалили резолюцію щодо звільнення українського режисера Олега Сенцова, кримського активіста Олександра Кольченка та інших ув'язнених українців.
Про це повідомила прес-служба Європарламенту.
Депутати ЄС закликали Росію негайно звільнити всіх незаконно затриманих українців як на території Російської Федерації, так і на окупованих територіях та забезпечити їх повернення. Окрім цього, європейці засудили тоталітарний тиск на людей, переслідування і безпідставні затримання українців.
Парламент ЄС повторно закликав Росію скасувати рішення, яким на території анексованого Криму був ліквідований представницький орган кримських татар – Меджліс.
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