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Європейські дипломати підтримали Україну у флешмобі

18:50, сьогодні 277 Читать новость на русском
Флешмоб в Європарламенті
Флешмоб в Європарламенті / ukrinform.ua

В знак солідарності з Україною дипломати Європарламенту провели акцію у форматі флешмобу.

Флешмоб провели перед пленарним засіданням Європарламенту в Брюсселі. Про це повідомляє Укрінформ.

Ми повинні постійно демонструвати підтримку Україні, наголошувати, що ми цього не забуваємо. Ми також підтримуємо процес реформ, який має досягти мети. Адже це і наші інвестиції, наше обличчя і надії. Найголовніше – запевнити, що Україна не одна, вона не залишена наодинці з агресором. Ось це і є політичний сигнал, який ми хотіли передати,
– зазначив литовський політик Петрас Ауштревічус.

Під час флешмобу громадські активісти, дипломати та депутати вигукували гасло "Слава Україні".

Читайте також: В ЄС попередньо домовилися скасувати візи для України

Теги: Європарламент Бельгія Флешмоб
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