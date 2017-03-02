Європейські дипломати підтримали Україну у флешмобі

В знак солідарності з Україною дипломати Європарламенту провели акцію у форматі флешмобу.

Флешмоб провели перед пленарним засіданням Європарламенту в Брюсселі. Про це повідомляє Укрінформ.

Ми повинні постійно демонструвати підтримку Україні, наголошувати, що ми цього не забуваємо. Ми також підтримуємо процес реформ, який має досягти мети. Адже це і наші інвестиції, наше обличчя і надії. Найголовніше – запевнити, що Україна не одна, вона не залишена наодинці з агресором. Ось це і є політичний сигнал, який ми хотіли передати,

– зазначив литовський політик Петрас Ауштревічус.

Під час флешмобу громадські активісти, дипломати та депутати вигукували гасло "Слава Україні".

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