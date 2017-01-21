Європейські ультраправі зібрались на з'їзд у Німеччині одразу після інавгурації Трампа

ЗМІ називають невипадковим те, що все відбувається на наступний день після інавгурації Дональда Трампа.

Лідерка французьких радикалів Марін Ле Пен у своїй промові згадала про нового президент США. Його обрання назвала ударом по Європі. Бо зустріч правопопулістів має стратегічний характер.

Читайте також: Жити по-новому: сайт Білого дому позбувся розділів про ЛГБТ та клімат

Цього року у Європі заплановані вибори президента Франції та парламентські вибори у Німеччині і Нідерландах. І радикали візьмуть участь у них. Активісти зустріли націоналістів сидячим протестом.

Частина демонстрантів принесла картонні фігури Гітлера, Сталіна та Муссоліні. Натякаючи, що ідеї праворадикалів є небезпечними.

Перший справжній удар по старому порядку, який спричинить ефект доміно по всій Європі – це Brexit. Другий удар прийшов незадовго після нього – це обрання пана Трампа президентом Сполучених Штатів. Це поставило друзів неолібералізму у більш складне становище,

– прокоментувала Ле Пен.