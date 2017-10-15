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Європейський бренд одягу випустив провокаційну рекламну кампанію (18+)

00:42, сьогодні 1564 Читать новость на русском
Голландський бренд випустив провокаційну рекламну кампанію проти об'єктивації жінок
Голландський бренд випустив провокаційну рекламну кампанію проти об'єктивації жінок / fashionunited.uk

Голландський бренд ділового одягу для жінок "Suistudio" виступив проти об'єктивації жінок у новій рекламній кампанії.

Про це повідомляє "НВ".

Зазначимо, бренд одягу обрав слоганом кампанії вислів "not dressing men", який перекладається як "не одягаємо чоловіків". Своїм доволі зухвалим викликом "Suistudio" хочуть поламати стереотипи – компанія виступає проти об'єктивації жінок.

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На знімках моделі в діловому одязі показують успішних жінок, які позують з оголеними чоловіками в ролі сексуальних об'єктів.

Гендиректор бренду "Suistudio" Фокке де Йонга вважає, що провокативна рекламна кампанія дає можливість чоловікам "побувати у шкурі" жінок, які постійно стикаються з об'єктизацією.

Додамо, "Suistudio" є дочірнім брендом компанії "Suitsupply", яка шиє діловий одяг для чоловіків.

Теги: LifeStyle мода Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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