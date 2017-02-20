Європейський політик поділився досягненнями Мюнхенської конференції

Мюнхенська конференція з безпеки зняла деякі побоювання і привнесла відносну ясність.

Таку заяву зробив голова конференції Вольфганг Ішингер в інтерв'ю DW.

Було багато неясності з приводу планів Росії і щодо закінчення сирійської війни. Ця неясність зберігається. Однак ми приїхали до Мюнхена і без ясного розуміння, яка політика уряду Трампа щодо Росії, НАТО і з інших питань. Деякі з цих побоювань були зняті, і це добре,

– сказав він.

Ішингер зазначив, що політики можуть їхати додому, зберігаючи відносний спокій.

Також він додав, що відчув сигнали з боку Росії про готовність до спільного врегулювання проблеми кіберзлочинності та поширення фейків.

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