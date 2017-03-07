Європейці запустили ракету з українським двигуном: відео

Сьогодні з космодрому Куру успішно запустили ракету-носій легкого класу Vega.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко.

Він зазначив, що маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розроблений Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" та виготовлений Державним підприємством "ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".

За словами Глави держави, це вже дев’ятий пуск у рамках програми Vega та перший у цьому році.

Зазначимо, ракета-носій вивела на орбіту супутник Sentinel-2B. Запуск є частиною програми Copernicus. Цю програму з ініціативи Євросоюзу реалізує Європейське космічне агентство.

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