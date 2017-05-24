Європу очікує нечуваний наплив мігрантів, – Bild

Більше 6 з половиною мільйонів біженців із середземноморських країн хочуть потрапити до країн ЄС.

Про це повідомляє Bild із посиланням на секретну доповідь європейських спецслужб, яка була зроблена в кінці квітня цього року.

Наприкінці січня, як зазначається, кількість біженців становила 5,95 мільйона осіб, а до квітня їх кількість зросла майже на 12%.

Близько 3,3 мілйьона біженців, охочих потрапити в Європу, вихідці з Туреччини, 720 тисяч – з Йорданії, приблизно по мільйону – з Єгипту та Лівії, 160 тисяч – з Тунісу, 430 тисяч мігрантів проживають в Алжирі, 50 тисяч – у Марокко. Ще 79 тисяч, у тому числі 62,5 тисячі – в Греції, "застрягли" на так званому "балканському маршруті",

– йдеться у доповіді.

Найсильніше від мігрантів, які прибувають на човнах, страждає Італія. З початку 2017-го в країну прибули 37,3 тисячі біженців, тоді як за весь період 2015-го – 181,5 тисячі Як передає кореспондент Франц Сольмс-Лаубе, 55% мігрантів, що прибувають по воді, є уродженцями Нігерії, Бангладешу, Гвінеї, Кот-д'івуару і Гамбії.

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