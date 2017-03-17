Євросоюз може оштрафувати Facebook, Twitter і Google

Влада ЄС може накласти штраф на компанії Facebook, Twitter і Google за порушення прав користувачів

В ЄС вимагають від інтернет-гігантів змінити угоди про користування соціальними мережами, оскільки вони порушують встановлені в Європі права користувачів, пише Reuters.

Листи з попередженнями були направлені керівництву компаній ще в грудні. Серед претензій була вимога передбачити розгляд позовів користувачів в судах Каліфорнії, де зареєстровані компанії. Крім того, в ЄС зажадали змінити підхід компаній до спонсорського контенту і передбачити право споживачів розірвати угоду про користування соцмережами.

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Як повідомило джерело, на цьому тижні представники компаній обговорили висунуті умови з профільними відомствами ЄС. Протягом місяця Facebook, Twitter і Google повинні змінити умови використання соціальних мереж. В іншому випадку, на них буде накладено штраф.