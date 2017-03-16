15:34
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 13:00: Суд над Царьовим.
Випуск новин
14:50, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Євросоюз надасть Україні ще 600 мільйонів євро

14:53, сьогодні 151 Читать новость на русском
Україна отримає від ЄС додаткові 600 мільйонів євро
Україна отримає від ЄС додаткові 600 мільйонів євро / GettyImages

Європейська комісія у четвер, 16 березня, підтримала надання Україні чергового, другого траншу макрофінансової допомоги на суму 600 мільйонів євро. Гроші, в першу чергу, будуть спрямовані на підтримку ринку капіталів.

Як зазначила офіційний представник Єврокомісії Анніка Брейдтхардт, цю суму Київ отримає наприкінці березня – на початку квітня цього року, передає "Інтерфакс-Україна".

В свою чергу заступник голови Єврокомісії з проблематики євро і фінансових послуг Валдіс Домбровскіс підкреслив, що другим траншем ЄС "підтверджує свою давню прихильність підтримці України в її зусиллях щодо збереження стабільності і забезпечення економічного відновлення в країні".

Україна виконала чудову роботу по стабілізації та реформування своєї економіки, незважаючи на розгортається збройний конфлікт на її землі. Ми хочемо бачити, що продовжується позитивну тенденцію реформ в Україні,
– зазначив він.

Загалом загальна макроекономічна допомога, яку Євросоюз надає Україні з 2014 року, досягне 2,81 мільярда євро. Це є найбільшим обсягом такої допомоги, яку Брюссель надавав будь-якій країні, яка не входить в союз.

В свою чергу в Президента України вже відреагували на таке рішення Єврокомісії, додавши, що очікують аналогічне позитивне рішення від Ради директорів МВФ 20 березня.

"Президент привітав рішення Європейського Союзу щодо виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн. євро", – написав на своїй сторінці у Facebook речник Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Читайте також: Порошенко розповів, коли МВФ надасть Україні мільярд доларів

Теги: Україна Політика Євросоюз Європейська комісія Петро Порошенко Кредит євро гроші
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Нардепи, що літають: які країни відвідують парламентарі за бюджетні кошти
сьогодні, 15:04 Нардепи, що літають: які країни відвідують парламентарі за бюджетні кошти
Блог Медіа 643
Українці vs європейці: чия комуналка
сьогодні, 12:05 Українці vs європейці: чия комуналка "тяжча"
Яніна Ткачук 1486
У Нідерландах рекордна явка на виборах – Європа видихнула!
сьогодні, 11:56 У Нідерландах рекордна явка на виборах – Європа видихнула!
Володимир Горбач 2194
Крым погружается в тотальную депрессию
сьогодні, 08:16 Крым погружается в тотальную депрессию
Злой Одессит 5365
Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
сьогодні, 03:36 Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
Блог Медіа 5723
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Зима розгулялася: українців попередили про снігопади та хуртовини
3 грудня 2016 , 12:43
У Молдові спіймали бойовика з банди "Мотороли"
 17 грудня 2016 , 00:42
Скільки ще затримається похолодання в Україні: невтішні прогнози
 сьогодні , 14:56
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук