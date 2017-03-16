Євросоюз надасть Україні ще 600 мільйонів євро

Європейська комісія у четвер, 16 березня, підтримала надання Україні чергового, другого траншу макрофінансової допомоги на суму 600 мільйонів євро. Гроші, в першу чергу, будуть спрямовані на підтримку ринку капіталів.

Як зазначила офіційний представник Єврокомісії Анніка Брейдтхардт, цю суму Київ отримає наприкінці березня – на початку квітня цього року, передає "Інтерфакс-Україна".

В свою чергу заступник голови Єврокомісії з проблематики євро і фінансових послуг Валдіс Домбровскіс підкреслив, що другим траншем ЄС "підтверджує свою давню прихильність підтримці України в її зусиллях щодо збереження стабільності і забезпечення економічного відновлення в країні".

Україна виконала чудову роботу по стабілізації та реформування своєї економіки, незважаючи на розгортається збройний конфлікт на її землі. Ми хочемо бачити, що продовжується позитивну тенденцію реформ в Україні,

– зазначив він.

Загалом загальна макроекономічна допомога, яку Євросоюз надає Україні з 2014 року, досягне 2,81 мільярда євро. Це є найбільшим обсягом такої допомоги, яку Брюссель надавав будь-якій країні, яка не входить в союз.

В свою чергу в Президента України вже відреагували на таке рішення Єврокомісії, додавши, що очікують аналогічне позитивне рішення від Ради директорів МВФ 20 березня.

"Президент привітав рішення Європейського Союзу щодо виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн. євро", – написав на своїй сторінці у Facebook речник Петра Порошенка Святослав Цеголко.

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