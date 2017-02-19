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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Євросоюз поставив жорстку умову Україні для подальшого фінансування

18:33, 18 лютого 9898 Читать новость на русском

Ліс в обмін на гроші – одна з умов Євросоюзу для продовження макрофінансової допомоги нашій державі.

Тиждень тому на зустрічі з президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером у Брюсселі український прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв колезі зняти мораторій на експорт з України необробленої деревини. У парламенті вже навіть зареєстрували відповідний законопроект. Юнкер, в свою чергу, запевнив, що це дасть змогу Україні отримати черговий транш кредиту.

Заборону на вивіз з країни необробленої деревини майже одразу почав критикувати Євросоюз. Його представники постійно наголошують, що ЄС дає Україні стабілізаційні кредити. А відповідно до угоди про асоціацію наша держава не має права вводити торговельні обмеження.

Цей шантаж зводиться до того, якщо ви не відновите експорт українського лісу, карпатського лісу до Євросоюзу, то ми не будемо надавати вам допомогу,
– пояснив політолог Руслан Бортник.

Голова комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк переконаний, що парламент вводив мораторій, аби реанімувати деревообробну промисловість. Адже розвинута країна повинна торгувати готовою продукцією, а не сировиною. І, за даними Державної фіскальної служби, рік і три місяці заборони дали свої результати.

Це нові робочі місця, це сотні мільйонів додаткових інвестицій, це ввезення деревообробного обладнання, яке зросло більш ніж втричі. Це плюс 17% надходжень до бюджету в доларовому еквіваленті,
– підкреслив Галасюк.

Деревообробники зазначають, як тільки-но держава скасує заборону, оздоровлення галузі припиниться.

Якщо мораторій скасують, то Україна втратить останній шанс відродити свою деревообробну галузь,
– наголосив голова Західноукраїнської асоціації деревообробників Ігор Соболевський.

Іншої думки дотримується президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. За словами економіста, коли Україна підписала Угоду з ЄС, то обсяги продажу ділового лісу в Європу зросли удвічі. І сьогодні наша країна має потенціал заробляти від півтора до двох мільярдів доларів на рік від продажу сировини.

На думку фахівця, не варто боятися продавати кругляк. На зовнішніх ринках він більш конкурентний, аніж українські товари, вироблені з дерева. Насамперед, варто приборкати контрабанду деревини, яка веде до хижацького вирубування лісу. І тоді його вистачить усім. Як успішний приклад експерт наводить Швейцарію.

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Саме хижацька вирубка лісу, яку не контролює Україна, провокує екологічні проблеми. Якщо раніше паводків у Карпатах не бачили десятиліттями, то тепер велика вода з гір приходить ледве не щороку.

Якщо немає лісового масиву, перші промені сонця зносять сніг, який розстанув, у річки. Вони переповняються величезною кількістю води,
– пояснила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Єдине, в чому сходяться більшість фахівців, – це те, що найближчим часом голосів для скасування мораторію в парламенті не знайдеться. Депутати уникають непопулярних у народі рішень.

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Автор: Василь Полотай, Поліна Литвинова
Теги: Україна Політика Євросоюз
Джерело: 24 Канал
Новини за 18 лютого
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