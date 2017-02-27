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Євросоюз продовжив санкції проти Білорусі

14:26, сьогодні 236 Читать новость на русском
Санкції проти Білорусі
Санкції проти Білорусі / volyn24.com

Країни-члени ЄС зберегли ще на рік обмежувальні заходи проти Білорусі.

Про це повідомляє "Кореспондент".

Рішення ухвалила Рада ЄС у понеділок, 27 лютого.

Рада ЄС вирішила продовжити обмежувальні заходи на один рік проти Білорусі – до 28 лютого 2018 року. Ці заходи включають збройове ембарго та блокування активів. А також візову заборонну для чотирьох осіб,
– повідомили у керівній інституції.

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Персональні санкції продовжені проти осіб, причетних до зникнення двох опозиціонерів, а також бізнесмена і журналіста у 1999-2000 роках.

До слова, 19 грудня 2016 року Рада Європи продовжила економічні санкції проти певних секторів економіки Росії до 31 липня 2017 року.

Теги: Політика Євросоюз Білорусь Санкції
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