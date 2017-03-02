Євросоюз зробив важливий крок до запровадження безвізу для України

Рада ЄС на рівні послів схвалила проект резолюції про безвізовий режим для України.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на керівні інституції ЄС.

Далі, за процедурою, проект законодавчої резолюції щодо візової лібералізації для України має також затвердити комітет Європарламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ.

Лише після цього відповідне рішення буде проголосовано на пленарній сесії ЄП та остаточно затверджене Радою ЄС на рівні міністрів.

Нагадаємо, Європейський парламент розгляне питання візової лібералізації Євросоюзу з Україною 5 квітня 2017 року.