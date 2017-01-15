Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти

Виявляється, деякі корисні продукти в неправильному поєднанні можуть втрачати свої властивості. І навпаки, в деякому поєднанні вони доповнюють свої корисні властивості.
В інфографіці ви знайдете правильне поєднання, яке забезпечить організм максимумом користі.
Яблука і темний шоколад
Це не традиційне поєднання, однак його варто спробувати. Ці два продукти зміцнюють імунітет, активізують діяльність мозку, поліпшують роботу серця та знижують ризик онкологічних захворювань.
Вівсянка і апельсиновий сік
Це – джерело фенолів. Тобто вони покращують роботу травної системи та допомагають вивести з організму шлаки і токсини.
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Свинина і брюссельська капуста
Свинина містить селен, який призупиняє ріст ракових клітин. А в поєднанні з брюссельською капустою ефективність селену підвищується в 13 разів.
Помідори і печінка
Залізо, яке містить печінка, добре засвоюється з вітаміном С, тому цю страву найкраще їсти з помідорами – в них є аскорбінова кислота.
Петрушка і лимон
Петрушка чудово поєднується з цитрусовими. Це допоможе зміцнити імунітет та покращити метаболізм.
Овочі та йогурт
Йогурт без барвників і консервантів покращує роботу шлунка і нормалізує мікрофлору кишечника. А якщо додати до нього овочі, вони допоможуть кальцію із йогурту краще засвоїтися.
Авокадо і шпинат
Ці два продукти у поєднанні покращують роботу травної системи.
Зелений чай і лимон
Такий напій добре втамовує спрагу і поповнює організм енергією. Цей чай містить кахетіни, які відповідають за довголіття і міцний імунітет. А лимони підвищують їхній ефект в кілька разів.
Помідори і оливкова олія
Це поєднання покращує роботу серця і судин, перешкоджає виникненню атеросклерозу і злоякісних пухлин.
М'ясо і розмарин
Антиоксиданти, які містяться в розмарині, перешкоджають утворенню шкідливих речовин, які можуть утворитись під час приготування м'яса.
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