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Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти

17:40, сьогодні 2288 Читать новость на русском
Деякі продукти в поєднанні підсилюють свій ефект
Деякі продукти в поєднанні підсилюють свій ефект / 24 Канал

Виявляється, деякі корисні продукти в неправильному поєднанні можуть втрачати свої властивості. І навпаки, в деякому поєднанні вони доповнюють свої корисні властивості.

В інфографіці ви знайдете правильне поєднання, яке забезпечить організм максимумом користі.

Яблука і темний шоколад

Це не традиційне поєднання, однак його варто спробувати. Ці два продукти зміцнюють імунітет, активізують діяльність мозку, поліпшують роботу серця та знижують ризик онкологічних захворювань.

Вівсянка і апельсиновий сік

Це – джерело фенолів. Тобто вони покращують роботу травної системи та допомагають вивести з організму шлаки і токсини.

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Свинина і брюссельська капуста

Свинина містить селен, який призупиняє ріст ракових клітин. А в поєднанні з брюссельською капустою ефективність селену підвищується в 13 разів.

Помідори і печінка

Залізо, яке містить печінка, добре засвоюється з вітаміном С, тому цю страву найкраще їсти з помідорами – в них є аскорбінова кислота.

Петрушка і лимон

Петрушка чудово поєднується з цитрусовими. Це допоможе зміцнити імунітет та покращити метаболізм.

Овочі та йогурт

Йогурт без барвників і консервантів покращує роботу шлунка і нормалізує мікрофлору кишечника. А якщо додати до нього овочі, вони допоможуть кальцію із йогурту краще засвоїтися.

Авокадо і шпинат

Ці два продукти у поєднанні покращують роботу травної системи.

Зелений чай і лимон

Такий напій добре втамовує спрагу і поповнює організм енергією. Цей чай містить кахетіни, які відповідають за довголіття і міцний імунітет. А лимони підвищують їхній ефект в кілька разів.

Помідори і оливкова олія

Це поєднання покращує роботу серця і судин, перешкоджає виникненню атеросклерозу і злоякісних пухлин.

М'ясо і розмарин

Антиоксиданти, які містяться в розмарині, перешкоджають утворенню шкідливих речовин, які можуть утворитись під час приготування м'яса.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Інфографіка Публікації
Джерело: 24 Канал
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