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ЇЇ підтримка більше схожа на зраду, – "Народний фронт" прокоментував заяву Тимошенко

16:33, сьогодні 12202 Читать новость на русском
Верховна Рада
Верховна Рада / Фото з вільних джерел

Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак розповів про небезпеки пов'язані з постаттю одіозної політикині.

На його думку, нічого дивного у заяві Тимошенко немає – вона завжди хотіла влади, пише прес-служба політсили. Це вже, до речі, її третій захід на президентські вибори.

Жодних сенсацій – Тимошенко як завжди хоче влади, і Тимошенко затято шукає ворогів у середині країни. Тимошенко робить третій похід на президентські вибори, тому нема чого дивуватися,
– сказав керівник фракції.

За його словами, фракція не шкодує, що свого часу допомогла звільненню Тимошенко з в'язниці. Але її підтримку вважають небезпечною.

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Тому підтримка від Юлії Володимирівни – це дуже небезпечно, бо ця підтримка більше схожа на зраду і бажання знищити того, хто ще вчора був твоїм соратником і бився за твою свободу,
– резюмував Бурбак.

Нагадаємо, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що має намір балотуватися на пост президента України на наступних виборах, які відбудуться в 2019 році.

Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко Народний фронт
Джерело: 24 Канал
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