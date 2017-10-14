ЇЇ підтримка більше схожа на зраду, – "Народний фронт" прокоментував заяву Тимошенко

Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак розповів про небезпеки пов'язані з постаттю одіозної політикині.

На його думку, нічого дивного у заяві Тимошенко немає – вона завжди хотіла влади, пише прес-служба політсили. Це вже, до речі, її третій захід на президентські вибори.

Жодних сенсацій – Тимошенко як завжди хоче влади, і Тимошенко затято шукає ворогів у середині країни. Тимошенко робить третій похід на президентські вибори, тому нема чого дивуватися,

– сказав керівник фракції.

За його словами, фракція не шкодує, що свого часу допомогла звільненню Тимошенко з в'язниці. Але її підтримку вважають небезпечною.

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Тому підтримка від Юлії Володимирівни – це дуже небезпечно, бо ця підтримка більше схожа на зраду і бажання знищити того, хто ще вчора був твоїм соратником і бився за твою свободу,

– резюмував Бурбак.

Нагадаємо, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що має намір балотуватися на пост президента України на наступних виборах, які відбудуться в 2019 році.