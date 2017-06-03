Його проводжали оплесками: як прощалися з великим українцем Любомиром Гузаром у Львові

Кілька тисяч вірян прийшли до Собору святого Юра у Львові віддати останню шану Кардиналові Любомиру Гузару.

Третій день перед Собором Святого Юра у Львові – черги. Вночі двері храму спеціально залишають відчиненими, аби люди могли попрощатися з Блаженнішим Любомиром Гузаром. Бо вже сьогоднішнього ранку, 3 червня, тут розпочалася Архиєрейська заупокійна літургія. За нею віряни змогли спостерігати хіба з великих екранів, встановлених на вулиці.

Тут і священики, і семінаристи, і монахи. А також пластуни. Адже сам Кардинал теж колись був одним із них. Братчик Любко – так його називали.

Коли помирає проста людина, то дуже важко. А коли помирає велика людина, то ще важче,

– сказав глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Попрощатися з великою людиною з'їхалися звідусюд. Ті, хто ніколи не був з нею знайомий. І ті, хто знав її особисто.

Труну з тілом Патріарха винесли із храму на руках. Святоюрська гора, вщент заповнена людьми, вибухнула оплесками. Не змовкали вони кілька хвилин. Далі – прощальна хода містом. Але цю ходу духовенство жалобною не називає.

Це урочиста хода радості, віри і любові нашого великого Любомира. Того, який любив світ, і того, який вирушає в останню мандрівку вулицями свого рідного міста,

– зазначив речник Львівської архієпархії УГКЦ Павло Дроздяк.

Попрощатися з Блаженнішим у місті, де він народився, за ці дні прийшли 500 тисяч людей.

Потім відбулася панахида у храмі Михаїла студійського уставу, до якого належав Патріарх. І вже звідси поховальний кортеж вирушив до Києва. У понеділок, 5 червня, його поховають у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.

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31 травня після важкої хвороби пішов із життя колишній глава УГКЦ Блаженнійший Любомир (Гузар).