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Йохансон закликала жінок більше говорити про насолоду сексу

13:46, сьогодні 439 Читать новость на русском
Скарлетт Йохансон закликала жінок більше говорити про насолоду сексу
Скарлетт Йохансон закликала жінок більше говорити про насолоду сексу / Фото з відкритих джерел

Відома американська акторка Скарлетт Йохансон заявила, що жінкам потрібно більше говорити про насолоду сексу та про їхні репродуктивні права і сексуальність.

Про це пише The Daily Mail.

В одному зі своїх інтерв’ю для Cosmopolitan, зірка розповіла, що немає нічого принизливого в темах, що стосуються жіночого тіла і на них не повинне лежати табу.

На думку Скарлетт, жінка, котра отримує насолоду від сексу, повинна перестати сприйматися суспільством як "шльондра чи збоченка".

Коли в тебе просто здорове ставлення до сексу, на тебе чіпляють ярлика розпусниці, дикунки, хвойди. У тебе немає моралі, на тебе дивляться як на якусь сексуальну збоченку чи таку, яка не здатна перебувати в моногамних стосунках,
– підкреслила Йохансон.

Кінозірка також згадала й Іванку Трапм, яку вона не сприймає через позицію по відношенню до політики її батька Дональда Трампа.

"Я не прошу її вийти і говорити про щось таке, у що вона сама не вірить. Я знаю, це складно. Це її батько. Можете уявити? Може, вона боїться бути покинутою. Сподіваюся, вона зробить відважний вибір та відстоюватиме те, у що вірить – що би це не було", – додала актриса.

Читайте також: Скарлетт Йоганссон висміяла у відеоролику Іванку Трамп

Теги: LifeStyle Секс
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