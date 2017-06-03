Йохансон закликала жінок більше говорити про насолоду сексу

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Відома американська акторка Скарлетт Йохансон заявила, що жінкам потрібно більше говорити про насолоду сексу та про їхні репродуктивні права і сексуальність.
Про це пише The Daily Mail.
В одному зі своїх інтерв’ю для Cosmopolitan, зірка розповіла, що немає нічого принизливого в темах, що стосуються жіночого тіла і на них не повинне лежати табу.
На думку Скарлетт, жінка, котра отримує насолоду від сексу, повинна перестати сприйматися суспільством як "шльондра чи збоченка".
Коли в тебе просто здорове ставлення до сексу, на тебе чіпляють ярлика розпусниці, дикунки, хвойди. У тебе немає моралі, на тебе дивляться як на якусь сексуальну збоченку чи таку, яка не здатна перебувати в моногамних стосунках,
– підкреслила Йохансон.
Кінозірка також згадала й Іванку Трапм, яку вона не сприймає через позицію по відношенню до політики її батька Дональда Трампа.
"Я не прошу її вийти і говорити про щось таке, у що вона сама не вірить. Я знаю, це складно. Це її батько. Можете уявити? Може, вона боїться бути покинутою. Сподіваюся, вона зробить відважний вибір та відстоюватиме те, у що вірить – що би це не було", – додала актриса.
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