YouTube позбавиться від надокучливої реклами

Відеохостинг YouTube відмовиться від 30-секундної реклами, яка запускається автоматично перед відео.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на повідомлення компанії Google.

Такі ролики приберуть вже в наступному році. А для користувачів і рекламодавців шукатимуть інші формати реклами.

У YouTube серйозно переживають через дії Facebook щодо відео, тому роблять все, щоб утримати аудиторію користувачів. Рекламодавці можуть бути незадоволені. Але це ціна, яку повинен заплатити YouTube для подальшого зростання аудиторії,

– розповіли у компанії.

Однак на сервісі залишиться 15 і 20-секундні рекламні ролики без можливості пропуску. А також з’являться 6-секундні обов’язкові рекламні перегляди.

Читайте також: Чому краще не заряджати телефон в публічних місцях