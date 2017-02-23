YouTube заблокував скандальний кліп Чичеріної про бойовиків

На відео-хостингу YouTube заблокували кліп "Рвать" російської співачки Юлії Чичеріної.

Відеокліп заблокований через заяву про порушення авторських прав, отриманого від "Радіо Свобода".

У відеокліпі Чичеріної використані фрагменти відеозаписів з вже мертвими ватажками бойовиків "ДНР" "Гіві" і "Моторолою".

Сама співачка зізналася, що при створенні кліпу вона використовувала кадри з солдатами Збройних сил України (ЗСУ), які належали порталу "Радiо Свобода". Чичеріна також заявила про намір перемонтувати відеокліп.

Нагадаємо, Чичеріна неодноразово приїжджає на окуповані території як з концертами, так і в підтримку бойовиків. За це їй навіть дали медаль від терористів. В Україну Чичеріні в’їзд заборонений.