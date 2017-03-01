Юна заступниця міністра заробила чималу суму за рік роботи

Заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції 27-річна Наталія Бойко заробила в Нацраді Реформ за 2016 рік майже 1 мільйон гривень.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

Я заробила в минулому році 950 000 за контрактом з ЄБРР на двох позиціях в Нацраді реформ, які я займала. Те, як ці кошти зароблені, може підтвердити кожен, хто бачив, як я працювала. Я їх заробила, працюючи 24/7, оплатила з них податки, тому всім недоброзичливцям бажаю більше працювати,

– сказала вона.

За словами Бойко, вона використала зароблені гроші в тому числі на придбання автомобіля.

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