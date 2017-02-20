Юні українки розгромили Росію у фіналі Кубка Європи з тенісу

Жіноча збірна України з тенісу до 14 років виграла зимовий Кубок Європи, який завершився у чеському Раковніку.
Про це повідомляє "Чемпіон".
У фінальному матчі збірна України у складі Любові Костенко, Дар'ї Лопатецької та Катерини Рублевської обіграли титуловану команду Росії, де всі три тенісистки (Оксана Селехметьєва, Марія Тимофєєва і Марія Бондаренко) входили у топ-10 рейтингу серед юніорів до 14 років.
Україна – Росія – 2:1
Дарина Лопатецька – Марія Бондаренко – 6:0, 6:2
Любов Костенко – Марія Тимофєєва – 2:6, 3:6
Костенко/Лопатецька – Селехметьєва/Тимофєєва – 7:6 (7:5), 3:6, 10-2