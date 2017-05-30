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Юнкер назвав ймовірні терміни вступу у дію Угоди про асоціацію

15:31, сьогодні 366 Читать новость на русском
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер / Фото з відкритих джерел

Процес ратифікації Угоди про Асоціацію України з ЄС буде остаточно завершеним після підпису закону королем Нідерландів, його публікації в Офіційному журналі Нідерландів і зберігання свого документа про ратифікацію Генерального секретаріату Ради.

Про це йдеться у заяві президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера, опублікованій на сайті Єврокомісії.

30 травня була схвалена ратифікація Угоди про асоціацію України з Євросоюзом Сенатом (верхньою палатою парламенту) Нідерландів. Це рішення розблокувало шлях до ратифікації документу. Тож Жан-Клод Юнкер сподівається, що Угода про асоціацію України з Євросоюзом вступить у дію в липні 2017 року.

Сьогоднішнє голосування в Сенаті голландського посилає важливий сигнал з Нідерландів і всього Європейського союзу до наших українських друзів: місце України в Європі. Майбутнє України з Європою,
– зазначив президент Єврокомісії.

За його словами, Євросоюз повністю відданий партнерству з Україною, адже Угода про асоціацію вже принесла нові можливості для країн ЄС і України: збільшено торгівлю між ЄС та Україною, зріс добробут для підприємців, закріплено ряд реформ в Україні та інше.

"Нідерланди мають завершити процес ратифікації відповідно до національних положень. Вони включають в себе: підпис закону королем, його публікації в Офіційному журналі Нідерландів і зберігання свого документа про ратифікацію Генерального секретаріату Ради", – йдеться у повідомленні.

Після цього ЄС необхідно завершити процедури укладення договору і зберігання документів про ратифікацію. Аж тоді Угода про асоціацію вступить у дію, а саме – в перший день другого місяця після дати здачі на зберігання останнього документа про ратифікацію або схвалення.

Теги: Україна Політика Нідерланди Угода про асоціацію Жан-Клод Юнкер Європейська комісія Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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