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Юнкер озвучив 5 можливих сценаріїв життя ЄС після Brexit

08:22, сьогодні 117 Читать новость на русском
Жан-Клод Юнкер
Жан-Клод Юнкер / katehon

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер представив 5 сценаріїв розвитку Європейського Союзу після виходу з нього Великобританії.

1. Перший сценарій, за його словами, "продовження колишнього курсу" – решта 27 країн союзу, як і раніше, будуть концентруватися на реформах, проблемі робочих місць, економічному зростанні та інвестиціях, пише DW.

У той же час досвід міграційного кризи показує, попереджає Юнкер, що "у разі серйозних розбіжностей єдність може бути знову порушено".

2. Другий сценарій виходить з того, що головні зусилля ЄС докладе в напрямку розвитку спільного внутрішнього ринку при зупинці інтеграційних політичних процесів. У той же час "ресурси для спільної торгівлі обмежені", – попереджає глава Єврокомісії, що призведе до зростання прірви між очікуваннями і результатом на всіх рівнях.

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3. Третій сценарій передбачає "Європу різних швидкостей", що працює за принципом "хто хоче більшого, той робить більше". Інтеграційні процеси будуть розвиватися в групі країн всередині ЄС, а країни, які не бажають брати в них участь, будуть надані самі собі.

Євросоюз може стати ще більш непрозорою і складною структурою, попереджає Юнкер.

4. Четвертий сценарій передбачає концентрацію зусиль Євросоюзу на декількох напрямках за принципом "менше, але ефективніше".

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Технологічні інновації, безпека, міграція, захист кордонів і оборона залишаться пріоритетними напрямками, в той час як підтримка регіонів, ринок праці, медицина та соціальна політика повернуться до компетенції держав.

Єврокомісія вважає, що таким чином по декількох напрямків можна буде досягти істотного прогресу.

5. І, нарешті, п'ятий сценарій виходить з передумови, що країни ЄС "будуть розділяти повноваження, ресурси і відповідальність за рішення", тобто, будуть нарощувати спільну активність. Основний напрям – посилення єврозони під гаслом "що добре для країн єврозони, то добре для всіх". Відповідно будуть розширюватися юрисдикція і повноваження Євросоюзу.

Це зіпсує настрій тій частини суспільства, яка сумнівається в легітимності ЄС і вважає, що він забирає у національних урядів занадто багато влади,
– попередив Юнкер.

Теги: Політика Євросоюз Жан-Клод Юнкер Brexit
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