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Юрій Бутусов про Майдан, Іловайську трагедію та війну – дивіться у програмі "Лівий берег"

17:29, сьогодні 135 Читать новость на русском
"Лівий Берег з Сонею Кошкіною" / 24 Канал

21 лютого гостем програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною " стане відомий український журналіст Юрій Бутусов.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав журналіста Юрія Бутусова уособленням суспільного експертного середовища.

Сперечатися з цим аргументом не доводиться, залученість Юрія в події Майдану, а потім і війни важко переоцінити. До того ж, він є одним з тих, хто покликаний розібратися в Іловайскій трагедії.

Про річницю Майдану, марші правих та про розслідування трагедії в Іловайськубудуть говорити Юрій Бутусов і Соня Кошкіна в рамках програми "Лівий берег" на 24 Каналі.

Дивіться сьогодні в прямому ефірі о 22:00.

Також після програми дивіться традиційну рубрику "Постскриптум з Сонею Кошкіною".

Теги: Україна Політика Анонс Соня Кошкіна Іловайська трагедія Євромайдан
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