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Юрій Горбунов опублікував знімок з маленьким сином

15:48, сьогодні 7
Юрій Горбунов
Юрій Горбунов / ivona.bigmir.net

Відомий ведучий Юрій Горбунов опублікував у своєму Instagram фото із прогулянки зі своїм маленьким сином.

"Солодкі моменти", – прокоментував фото новоспечений батько.

Дивіться також: З’явилось закулісне відео зйомок Осадчої із новонародженим сином

Прихильники Горбунова коментують фото, що ведучому дуже личить батьківство.

#sweetmoments

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Теги: LifeStyle
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