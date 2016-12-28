Ющенко каже, що Достоєвський – український письменник

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що російські діячі літератури та мистецтва також творили українську культуру.

Про це він сказав під час зустрічі зі студентами Київського університету культури.

Як важливо мати свій національний "Лувр" і сказати, що Рєпін – це український художник, що Чайковський – це український композитор, а Достоєвський – це український письменник, цей ряд можна продовжити на тисячі імен, які творили нашу культуру,

– переконаний Ющенко.

Він визнає, що дехто з них творив російськомовну культуру, але, на думку екс-президента – це також українська культура.

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