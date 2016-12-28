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Ющенко каже, що Достоєвський – український письменник

08:55, сьогодні 6623 Читать новость на русском
Ющенко має свою думку щодо історії
Ющенко має свою думку щодо історії / kuk-university.com

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що російські діячі літератури та мистецтва також творили українську культуру.

Про це він сказав під час зустрічі зі студентами Київського університету культури.

Як важливо мати свій національний "Лувр" і сказати, що Рєпін – це український художник, що Чайковський – це український композитор, а Достоєвський – це український письменник, цей ряд можна продовжити на тисячі імен, які творили нашу культуру,
– переконаний Ющенко.

Він визнає, що дехто з них творив російськомовну культуру, але, на думку екс-президента – це також українська культура.

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Теги: Курйози Україна Політика Віктор Ющенко Культура Література
Джерело: 24 Канал
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