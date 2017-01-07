Ювелірний магазин намагалися пограбувати у Харкові

Напередодні увечері на вулиці Конєва у Харкові невідомий розбив вітрину ювелірного магазину та викрав лоток із золотими виробами.

Як повідомляє Патрульна поліція Харкова на своїй сторінці у Facebook, зловмисник не зумів далеко утекти, оскільки його затримали правоохоронці спільно з охороною.

"У час вчинення вищевказаного злочину неподалік перебував екіпаж патрульної поліції, який спільно із працівниками приватної охорони затримали зловмисника. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Обставини події встановлюються слідчими", – розповіли у прес-службі поліції.

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