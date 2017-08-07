17:46
7 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, 6 серпня
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, 6 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 15:00: Допит нардепа Полякова. Акція на підтримку Сенцова
Випуск новин
15:53, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Софії Ротару – 70: співачка у вишиванці святкувала день народження в Італії

15:54, сьогодні 5700 Читать новость на русском
День народження Софії Ротару
День народження Софії Ротару / Фото з Іnstagram

Співачка Софія Ротару 7-го серпня святкує 70 років. Свій день народження артистка відзначила в родинному колі в Сардинії.

Ювілейну дату Софія Ротару святкувала разом із найближчими – сином Русланом, невісткою Світланою та двома онуками – Софією і Анатолієм.

Читайте також: Онука Ротару знялася для російського глянцю

В Instagram Ротару з’явилося кілька фото із сім’єю та на тлі розкішної вілли, де вони всі зараз відпочивають.

Для святкової події артистка обрала жовту вишиванку.

Софія Ротару з внуками:

Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Софія Ротару з сином:

Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

С любовью ️

Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новий політичний сезон. Прогноз на осінь від Володимира Фесенко
сьогодні, 17:03 Новий політичний сезон. Прогноз на осінь від Володимира Фесенко
Блог Медіа 872
Варені яйця чи мівіна: що ви знаєте про
сьогодні, 16:01 Варені яйця чи мівіна: що ви знаєте про "культуру" українських поїздів
802
Наказание и преступление. Почему санкции против России – психотерапевтический провал США
сьогодні, 15:02 Наказание и преступление. Почему санкции против России – психотерапевтический провал США
Блог Медіа 2317
Нове енергетичне RABство: тарифи знову підуть вгору?
сьогодні, 14:34 Нове енергетичне RABство: тарифи знову підуть вгору?
Наталія Лебідь 988
Деградація чинної влади призвела до десятків порожніх крісел у владі
сьогодні, 13:00 Деградація чинної влади призвела до десятків порожніх крісел у владі
Сергій Лещенко 790
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Прокурор САП роз’яснив ситуацію з паспортами Насірова
 17 березня , 20:12
У підозрюваного в корупції нардепа Розенблата може бути німецький паспорт, – Чумак
 22 червня , 10:57
Столичний центр дитячої кардіології влаштував благодійний концерт
 22 квітня , 13:51
Луценко хоче, щоб на суді ООН проти Росії обговорили і загострення в Авдіївці
 7 березня , 13:24
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук