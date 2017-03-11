З чим не можна пити чай: список продуктів

Навіть найкорисніший продукт, якщо його змішати із чаєм, може втратити усі свої корисні властивості та навіть нашкодити.

Ми склали короткий список продуктів, які лікарі не радять вживати разом із гарячим чаєм.

Чай із цукром

Немає однозначної відповіді щодо цього "дуету". Одні науковці вважають, що цукор в чаї може розвивати в людини онкологічні хвороби.

Інші ж експерти вважають, що цукор шкодить лише у чорному чаї. Цукор не утилізує корисні властивості зеленого чаю, а навіть навпаки – підсилює їх.

Чай з молоком

В чаї дуже багато катехінів – природних атниоксидантів. Саме вони нейтралізують дію вільних радикалів, які руйнують клітини та викликають злоякісні пухлини.

Окрім цього, катехіни перешкоджають розвитку діабету та хвороб серцево-судинної системи. Коли ми додаємо молоко в чай – більшість цих корисних властивостей просто зникає.

Читайте також: 3 продукти, які майже всі вживають неправильно

Чай з лимоном

Це традиційна допомога при застуді, однак мало хто знає, що додавати лимон у гарячий чай не можна. Під впливом високих температур руйнуються вітамін С та інші цінні компоненти.

Щоб чай з лимоном приносив якусь користь, краще почекати поки напій трошки охолоне.

Чай з медом

Мед набагато корисніший за цукор, однак знову ж таки – кидати його у дуже гарячий чай не можна.

При температурі вище 40°С в меді повністю руйнується фермент діастаза. Якщо ж температура вище 60 градусів – то фруктоза, яка в ньому міститься, окисляється та перетворюється в канцероген. А вони здатні спровокувати розвиток онкологічних пухлин в органах травної системи.