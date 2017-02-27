З чим пов’язана неочікувана миролюбність Путіна

Чим ближче в Росії вибори – тим "біліший та пухнастіший" Володимир Путін. Та чи надовго.

Мітинг пам’яті Бориса Нємцова, відкриття передвиборчого офісу Олексія Навального, неочікуване звільнення з колонії опозиціонера Ільдара Дадіна. Якийсь рік тому всі ці події в Росії закінчилися би стандартно. Тепер – повна свобода дій, амністія, свобода, рівність, братерство. Насправді, ні.

Перед виборами у 2018 році у Кремлі поставили мету – підтримка Путіна на виборах має скласти не менше 70 відсотків. І щоб в очах усього світу така "одностайність" виглядала чесною. Тому і розпочалося "відкручування гайок".

Схожу політику влада РФ проводила і перед попередніми виборами президента в 2011 році. У грудні, коли тисячі росіян вийшли на акції протесту, поліція не втручалася і нікого не затримувала. І лише перед інавгурацією Путіна – 5 березня 2012 року – правоохоронці відірвалися по повній. Фактично, закрутивши гайки наглухо.

Тому нинішній парад сердечної доброти від доброго Путіна – це не більше, ніж окозамилювання. Гра в доброго поліцейського. Фальшива демократизація Росії. Щоб після перемоги в 2018 закрутити усі гайки назад.

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