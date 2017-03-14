З чого почати ремонт в новобудові: корисні поради

На відміну від квартири, яка вже була в експлуатації, ремонт в новій оселі повинен виконуватися з урахуванням багатьох нюансів. Зокрема, слід пам'ятати, що будинок упродовж декількох років буде піддаватися усадці, тому не варто використовувати дорогі оздоблювальні матеріали.

Варто одразу врахувати можливість повторного косметичного ремонту. Якщо будинок монолітний, роботи потрібно буде повторити приблизно через 4-6 років, якщо цегляний – через 2-3 роки.

При ремонті квартири в монолітних будинках слід врахувати багато будівельних норм. Зокрема, не можна проводити опалення в закритих лоджіях, не варто демонтувати канал вентиляції, заборонено переносити каналізаційний стояк.

Не бажано проводити ремонт в монолітних будинках самостійно. Експерти радять залучити спеціальні бригади, які врахують ступінь просідання будинку та порадять кращі матеріали, що у майбутньому приховають маленькі тріщини.

Слід визначитися, чи змінюватиметься планування квартири. Легше переробити планування, поки на стінах немає оздоблюваних матеріалів.

Укладання покриття підлоги

Спеціалісти не рекомендують лишати стандартну стяжку без змін, оскільки згодом її нерівності можуть створити значні проблеми в укладанні покриття підлоги. В новобудові краще ставити плитку або паркет, бо у разі просідання будинку підлога не зазнає видимих деформацій.

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Оздоблення стін

Ремонтні роботи слід розпочати з вирівнювання стін. Для приховання дрібних тріщин краще використовувати шовкографічні шпалери.

Ремонт стелі

Якщо очікується просідання будинку, краще використовувати натяжні пластикові або тканинні стелі. У цьому випадку тріщині і деформації неможливі.

Залежно від правил компаній деякі забудовники можуть дозволити проводити ремонт після підписання акту прийому-передачі та укладення договору з ЖЕКом. У такому випадку важливо пам'ятати: поки не підписані договори з місцевими водоканалом та обленерго, власники квартири оплачують комунальні послуги за комерційним тарифом.

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