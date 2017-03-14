15:24
14 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, 13 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, 13 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новин за 14:00: Кара за друге громадянство. Нова стройова для армії
Випуск новин
15:22, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Технології
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

З чого почати ремонт в новобудові: корисні поради

15:04, сьогодні 125 Читать новость на русском

На відміну від квартири, яка вже була в експлуатації, ремонт в новій оселі повинен виконуватися з урахуванням багатьох нюансів. Зокрема, слід пам'ятати, що будинок упродовж декількох років буде піддаватися усадці, тому не варто використовувати дорогі оздоблювальні матеріали.

Варто одразу врахувати можливість повторного косметичного ремонту. Якщо будинок монолітний, роботи потрібно буде повторити приблизно через 4-6 років, якщо цегляний – через 2-3 роки.

При ремонті квартири в монолітних будинках слід врахувати багато будівельних норм. Зокрема, не можна проводити опалення в закритих лоджіях, не варто демонтувати канал вентиляції, заборонено переносити каналізаційний стояк.

Не бажано проводити ремонт в монолітних будинках самостійно. Експерти радять залучити спеціальні бригади, які врахують ступінь просідання будинку та порадять кращі матеріали, що у майбутньому приховають маленькі тріщини.

Слід визначитися, чи змінюватиметься планування квартири. Легше переробити планування, поки на стінах немає оздоблюваних матеріалів.

Укладання покриття підлоги

Спеціалісти не рекомендують лишати стандартну стяжку без змін, оскільки згодом її нерівності можуть створити значні проблеми в укладанні покриття підлоги. В новобудові краще ставити плитку або паркет, бо у разі просідання будинку підлога не зазнає видимих деформацій.

Читайте також: Правильне планування сімейного бюджету: корисні поради

Оздоблення стін

Ремонтні роботи слід розпочати з вирівнювання стін. Для приховання дрібних тріщин краще використовувати шовкографічні шпалери.

Ремонт стелі

Якщо очікується просідання будинку, краще використовувати натяжні пластикові або тканинні стелі. У цьому випадку тріщині і деформації неможливі.

Залежно від правил компаній деякі забудовники можуть дозволити проводити ремонт після підписання акту прийому-передачі та укладення договору з ЖЕКом. У такому випадку важливо пам'ятати: поки не підписані договори з місцевими водоканалом та обленерго, власники квартири оплачують комунальні послуги за комерційним тарифом.

Повний випуск програми "Корисні файли" дивіться за посиланням.

Теги: Нерухомість
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук