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З димовими шашками та плакатом на мосту: Pussy Riot у Росії вимагали звільнити Сенцова

19:26, сьогодні 303 Читать новость на русском
Pussy Riot вимагають звільнити Олега Сенцова
Pussy Riot вимагають звільнити Олега Сенцова / Facebook

В російському Якутську, розташованому за 7,5 км від виправної колонії, де утримується український політв'язень та кінорежисер Олег Сенцов, скандальні активістки з Pussy Riot влаштували акцію підтримки українцеві.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала учасниця Pussy Riot Маша Альохіна.

"Якутськ, республіка Саха, міст через озеро Сайсари. За двадцять хвилин – ВК-1, де перебуває Олег Сенцов. Сім із половиною кілометрів", – написала вона.

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"За допомогою льняного полотна та рожевого балончика виготовили розтяжку і розмістили її на мосту таким чином, щоб її було видно перехожим і жителям будинків навпроти", – зазначила активістка.

"Український режисер Олег Сенцов, пройшовши через тортури під час слідства, був засуджений до 20 років тюремного терміну. Справа Сенцова і Кольченка – одна з головних і ключових політичних справ в історії нашої країни. Свободу", – резюмувала Альохіна.

Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ протести Пікет
Джерело: 24 Канал
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