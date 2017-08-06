З димовими шашками та плакатом на мосту: Pussy Riot у Росії вимагали звільнити Сенцова

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В російському Якутську, розташованому за 7,5 км від виправної колонії, де утримується український політв'язень та кінорежисер Олег Сенцов, скандальні активістки з Pussy Riot влаштували акцію підтримки українцеві.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала учасниця Pussy Riot Маша Альохіна.
"Якутськ, республіка Саха, міст через озеро Сайсари. За двадцять хвилин – ВК-1, де перебуває Олег Сенцов. Сім із половиною кілометрів", – написала вона.
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"За допомогою льняного полотна та рожевого балончика виготовили розтяжку і розмістили її на мосту таким чином, щоб її було видно перехожим і жителям будинків навпроти", – зазначила активістка.
"Український режисер Олег Сенцов, пройшовши через тортури під час слідства, був засуджений до 20 років тюремного терміну. Справа Сенцова і Кольченка – одна з головних і ключових політичних справ в історії нашої країни. Свободу", – резюмувала Альохіна.