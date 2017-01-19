З італійського готелю, який поховала під собою лавина, витягли перших загиблих

А в Італії триває рятувальна операція в регіоні Абруццо, де снігова лавина поховала під собою триповерховий готель. З-під уламків уже витягли тіла трьох загиблих.

Трагедія сталась напередодні ввечері у регіоні Абруццо. У готелі перебували понад 20 туристів та семеро працівників, коли будівлю накрила снігова лавина. Її спровокував шестибальний землетрус. Під тиском снігової маси будівля змістилася на 10 метрів. Зараз готель схожий на купу уламків, а речі людей перемішані зі снігом.

Врятуватися вдалось двом туристам, які у момент сходження лавини вийшли з будівлі. Вони і повідомили про біду. Та до місця трагедії рятувальники дісталися лише над ранок. Перші з них прийшли на лижах, бо через сильні снігопади в центральній Італії метрові замети.

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Поки невідомою залишається доля ще близько 30 осіб, та знайти їх живими шансів практично немає. Українців, за даними українського МЗС, у цьому готелі не було.

Працюють рятувальники у надскладних умовах. Через снігопади у регіоні практично відсутнє електропостачання, а багато населених пунктів відрізані від світу.

Всі державні установи мобілізовані. Крім рятувальників, нам допомагають і цивільні. Також ми залучили армію,

– заявив прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.

Місцеві ЗМІ звинуватили італійську владу в недбалості. Мовляв, планувати рятувальну операцію почали через кілька годин після першого телефонного дзвінка з-під готелю.

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