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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

З ким і коли Олександр Усик вийде на ринг

20:36, сьогодні 438 Читать новость на русском
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Схоже з об’єднувальним боєм Олександру Усику доведеться зачекати. Наступним суперником українського чемпіона світу може стати поки непереможний, утім не надто відомий американець Майкл Хантер.

Про це розповів авторитетний американський журналіст Мітчелл Абрамсон.

Усик проведе свій наступний бій 18 березня у андеркарті протистояння Головкін-Джейкобс.

Сам Олександр ,який володіє поясом WBO сподівався зустрітися у цей день із чемпіоном в одній із інших версій – Гасієвим чи Лєбєдєвим. Та, вочевидь, домовитися про об’єднувальний бій поки не вдається.

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Теги: Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
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