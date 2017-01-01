З ким і коли Олександр Усик вийде на ринг

Схоже з об’єднувальним боєм Олександру Усику доведеться зачекати. Наступним суперником українського чемпіона світу може стати поки непереможний, утім не надто відомий американець Майкл Хантер.

Про це розповів авторитетний американський журналіст Мітчелл Абрамсон.

Усик проведе свій наступний бій 18 березня у андеркарті протистояння Головкін-Джейкобс.

Сам Олександр ,який володіє поясом WBO сподівався зустрітися у цей день із чемпіоном в одній із інших версій – Гасієвим чи Лєбєдєвим. Та, вочевидь, домовитися про об’єднувальний бій поки не вдається.

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