З ким веде війну Порошенко: думка експерта

Головний ворог країни – система української клептократичної влади.

Таку думку у своєму Facebook висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

За його словами, президент України Петро Порошенко та його команда веде війну з єврооптимістом Сергієм Лещенком, який активно критикує президента і його оточення.

Також ворогами для АП є: Національне антикорупційне бюро, партія "Самопоміч", депутати Єгор Соболєв та Семен Семенченко, мер Львова Андрій Садовий, Віталій Касько, Давід Сакварелідзе, Міхеїл Саакашвілі, Юлія Марушевська, Володимир Парасюк, Надія Савченко, Володимир Рубан, Геннадій Корбан, Олександр Онищенко.

Згадав Гайдай і Володимира Путіна, терористів Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка. Він додав, що також варто боротися з олігархами. Перш за все – з монополістом Рінотом Ахметовим.

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Але найсильніший ворог – система української клептократичною влади. А значить – треба нанести їй смертельного удару: відправити своє найближче оточення – кого за грати, кого просто у відставку,

– резюмував політтехнолог.