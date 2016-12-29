З корпоративну в реанімацію. Чоловік серйозно травмувався під час святкування у Львові

У Львові нетверезий чоловік впав зі сходів та серйозно травмувався. Інцидент стався тоді, коли він разом з колегами святкували закінчення року.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини. Інцидент трапився у приміщенні одного з львівських підприємств. Після застілля чоловік пішов до виходу і на одній із сходових кліток впав зі сходів. Відомо, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Медики діагностували у чоловіка забій мозку, злам черепа та забійну рану на голові. Зараз чоловік у реанімації. Читайте також: Масова бійка із стріляниною сталася на Рівненщині

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