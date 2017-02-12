З Кремля видно краще: Лавров знайшов винних у загостренні на Донбасі

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров очікувано звинуватив у війні на Донбасі Україну, зокрема, добровольчі батальйони, які не підконтрольні ЗСУ.

Про це він сказав у інтерв'ю одному з російських телеканалів.

Міністр закордонних справ РФ стверджує, що вина за теперішню критичну ситуацію на Донбасі лежить на тих, хто перебуває на "західній стороні" від лінії зіткнення.

"Я спеціально говорю про "західну сторону", а не про ЗСУ. Бо там є ще й добровольчі батальйони "Азов", "Донбас", які ні в гріш не ставлять командування ЗСУ і вважають, що вони будуть робити те, що їм заманеться, а захотітись їм може дуже багато чого", – вважає Лавров.

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