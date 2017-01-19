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З криками і штурханиною львівські депутати вирішили, що робити із сміттям

21:43, сьогодні 1419 Читать новость на русском
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Львівське сміття брикетуватимуть, тобто пресуватимуть у кубики. Рішення з криками і штурханиною прийняли сьогодні, 19 січня, на сесії Львівської міськради, яку скликали позачергово.

З другої спроби львівські депутати таки вирішили, що робити зі сміттям. Отож, незабаром у місті з'являться п'ять сортувальних майданчиків, куди звозитимуть відходи. Там їх пресуватимуть у брикети.

В кожному районі міста створять майданчик перевантаження сміття, на якому воно буде пресуватись. Тобто сміття зменшить свій обсяг в шість разів. Таким чином стане менше сміття, яке треба вивозити на ті полігони, які доступні. Також його обгортатимуть плівкою, і в такому стані воно може зберігатись до року, не наносячи шкоди навколишньому середовищу,
– сказав директор департаменту житлового господарства Сергій Бабак.

Однак, голосування виявилося непростим. Активісти, які спостерігали у сесійній залі за голосуванням, у момент прийняття рішення кинулися до трибуни. В одного з них навіть опісля знайшли ніж.

Та рішення все ж ухвалили. "За" проголосували 38 депутатів. Відтак, долю львівських відходів тимчасово вирішили.

Завдяки прийнятому рішенню ми витратимо менше коштів, ніж минулого року. Бо тоді на компенсацію "Спецкомунтрансу" ми витратили близько 84 мільйонів гривень,
– зауважив голова Львова Андрій Садовий.

Гроші на купівлю спеціалізованого обладнання виділять з міського бюджету. Та таке рішення не всім до вподоби.

Наша фракція за прийняття такого рішення не голосувала. Ми утрималися, тому що надто багато питань виникає. Ці п'ять майданчиків не можуть просто постати в один момент. Вони мали б готуватись технологічно впродовж тривавалішого часу, тому що це і бетонування, і особливі умови для витоків, і віддаленість від житла,
– пояснив депутат Львівської міської ради Тарас Чолій.

На облаштування сортувальних майданчиків з бюджету міста виділять 97 мільйонів гривень. Також ведуться перемовини із містами-партнерами за кордоном, які, за словами мера, готові прийняти сміття. Та найголовніше – уже цьогоріч планують розпочати будівництво сміттєпереробного заводу на Львівщині.

Читайте також: Я не буду торгувати інтересами країни навіть в умовах, у яких зараз перебуває Львів, – Садовий

Теги: Львів Україна Андрій Садовий
Джерело: 24 Канал
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