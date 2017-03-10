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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

З квітня українці зможуть відвідувати ще одну країну без віз

15:10, сьогодні 2005 Читать новость на русском
Албанія
Албанія / pinterest.com

Вже з 1 квітня громадянам України не потрібні будуть візи, щоб відвідати Албанію.

Про це повідомив генеральний консул України в Мюнхені Вадим Костюк на своїй сторінці у Facebook.

"1 квітня 2017 року набирає чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог, яка була підписана 4 листопада 2016 року у м. Тирана", – пише Костюк.

Він додав, що згідно з положеннями Угоди, громадяни України та Албанії, у яких наявні дійсні закордонні паспорти чи посвідчення особи моряка, можуть без віз їздити на територію держави іншої "Договірної Сторони упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180".

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Додамо, у лютому 2017 року Федерація Святого Кристофера (Сент-Кітс) і Невіс також скасувала візи для українців.

Теги: Україна LifeStyle Безвізовий режим українці Подорожі Міністерство закордонних справ
Джерело: 24 Канал
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