З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти різдвяної куті

Традиційно у вечір перед Різдвом, на святкових столах в українців мають бути 12 пісних страв. Та головною завжди є кутя. Зазвичай, її готують з пшениці та додають мед і мак. Та рецептів цієї страви набагато більше. Найсмачніші та найцікавіші з них знайдете нижче.

Пшенична кутя (Класична)

Продукти:

Склянка рису

100 г маку

100 г волоських горіхів

100 г родзинок

Кілька ложок меду

Зерна пшениці треба потовкти у дерев’яній ступі дерев’яним товкачем. При цьому час-від-часу треба додавати трохи теплої води, щоб оболонка пшениці відділилася. Після цього зерна треба кілька разів промити та просіяти, щоб виокремити ядро. Із цього і варять пшеничну кашу.

Окремо готують соус. Для цього треба спочатку запарити, а потім розтерти мак до утворення макового молочка. Далі додають мед, горіхи, сухофрукти. Все перемішують і додають до звареної пшениці.

Кутя рисова

Продукти:

Склянка рису

100 г маку

100 г волоських горіхів

Кілька ложок меду

Мед до смаку

Рис для цієї куті треба готувати по-іншому, ніж ми звикли. Склянку рису насипати у каструлю та залити півтора склянками кип’ятку. Далі щільно накрити кришкою і варити три хвилини на сильному вогні, шість хвилин – на середньому та ще 3 хвилини – на малому. Після цього кашу треба залишити ще на 20 хв, щоб дати їй настоятись.

Соус можна готувати такий же, як і у попередньому рецепті.

Рисова кутя (Екзотична)

Продукти:

Склянка рису

100-150 г волоських горіхів

100 г кураги

Банку консервованих ананасів

2-3 столові ложки меду

Узвар

Перед приготуванням рис треба кілька разів промити. Далі готуємо його за стандартною схемою, головне не переварити. А після того, як рисова каша звариться, знову слід промити рис холодною кип’яченою водою.

Окремо на сковорідці обсмажити горіхи, а потім подрібнити їх у блендері. Курагу нарізати на маленькі шматочки. Ананаси (можуть бути консервовані) нарізати кубиками. Мед розвести з узваром та додати в це горіхи, курагу та ананаси. Подаючи на стіл рис слід полити цим соусом. При бажанні можна додати інші екзотичні фрукти.

Кутя з мармеладом

Продукти:

Склянка пшоняної або перлової крупи

Півсклянки родзинок

Кілька ложок меду

100 г мармеладу

50 г ядер волоських горіхів

Узвар

Крупу кілька разів промити та варити за стандартною схемою (залити водою у сіввідношенні 1:3), додавши в середині варіння родзинки. Коли крупа буде зварена її слід промити холодною прокип’яченою водою.

В окремій посудині мед розвести з узваром та додати горіхи. Крупу полити соусом і зверху додати порізний мармелад.

Кутя із сухофруктами і малиною

Продукти:

2 склянки пшениці

Сушені яблука та груші

100 г родзинок

Сушена або розморожена малина (чверть склянки)

Мед за смаком

Пшеницю просіяти та промити. Залити зерна 4 склянками води та варити 25-30 хвилин. Коли вода закипить, додати яблука, груші і малину. Через 5-7 хвилин – родзинки.

Коли зварена суміш остине – додати мед. Залишити на 1-2 години, а потім подати на стіл.

Кутя з ячменю

Продукти:

Півсклянки ячменю

Півсклянки родзинок

Склянка консервованих вишень

Кілька ложок меду

Півсклянки ячменю залити водою і настоювати всю ніч. Вранці промити та варити на малому вогні близько години. Потім додати родзинки і варити ще півгодини. Далі вкинути вишні і варити всю суміш ще 15 хвилин.

Коли зварена суміш трохи охолоне – додати мед і подавати на стіл.