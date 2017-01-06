  • укр
  • рус
11:50
6 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 11:00: На Україну насувається активний циклон з Чорного моря
Випуск новин
11:28, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти різдвяної куті

08:41, сьогодні 463 Читать новость на русском
Класична кутя з пшениці та з сухофруктами
Класична кутя з пшениці та з сухофруктами / Фото з відкритих джерел

Традиційно у вечір перед Різдвом, на святкових столах в українців мають бути 12 пісних страв. Та головною завжди є кутя. Зазвичай, її готують з пшениці та додають мед і мак. Та рецептів цієї страви набагато більше. Найсмачніші та найцікавіші з них знайдете нижче.

Пшенична кутя (Класична)

Продукти:

Склянка рису
100 г маку
100 г волоських горіхів
100 г родзинок
Кілька ложок меду

Зерна пшениці треба потовкти у дерев’яній ступі дерев’яним товкачем. При цьому час-від-часу треба додавати трохи теплої води, щоб оболонка пшениці відділилася. Після цього зерна треба кілька разів промити та просіяти, щоб виокремити ядро. Із цього і варять пшеничну кашу.

Окремо готують соус. Для цього треба спочатку запарити, а потім розтерти мак до утворення макового молочка. Далі додають мед, горіхи, сухофрукти. Все перемішують і додають до звареної пшениці.

Кутя рисова

Продукти:

Склянка рису
100 г маку
100 г волоських горіхів
Кілька ложок меду
Мед до смаку

Рис для цієї куті треба готувати по-іншому, ніж ми звикли. Склянку рису насипати у каструлю та залити півтора склянками кип’ятку. Далі щільно накрити кришкою і варити три хвилини на сильному вогні, шість хвилин – на середньому та ще 3 хвилини – на малому. Після цього кашу треба залишити ще на 20 хв, щоб дати їй настоятись.

Соус можна готувати такий же, як і у попередньому рецепті.

Рисова кутя (Екзотична)

Продукти:

Склянка рису
100-150 г волоських горіхів
100 г кураги
Банку консервованих ананасів
2-3 столові ложки меду
Узвар

Перед приготуванням рис треба кілька разів промити. Далі готуємо його за стандартною схемою, головне не переварити. А після того, як рисова каша звариться, знову слід промити рис холодною кип’яченою водою.

Окремо на сковорідці обсмажити горіхи, а потім подрібнити їх у блендері. Курагу нарізати на маленькі шматочки. Ананаси (можуть бути консервовані) нарізати кубиками. Мед розвести з узваром та додати в це горіхи, курагу та ананаси. Подаючи на стіл рис слід полити цим соусом. При бажанні можна додати інші екзотичні фрукти.

Кутя з мармеладом

Продукти:

Склянка пшоняної або перлової крупи
Півсклянки родзинок
Кілька ложок меду
100 г мармеладу
50 г ядер волоських горіхів
Узвар

Крупу кілька разів промити та варити за стандартною схемою (залити водою у сіввідношенні 1:3), додавши в середині варіння родзинки. Коли крупа буде зварена її слід промити холодною прокип’яченою водою.

В окремій посудині мед розвести з узваром та додати горіхи. Крупу полити соусом і зверху додати порізний мармелад.

Кутя із сухофруктами і малиною

Продукти:

2 склянки пшениці
Сушені яблука та груші
100 г родзинок
Сушена або розморожена малина (чверть склянки)
Мед за смаком

Пшеницю просіяти та промити. Залити зерна 4 склянками води та варити 25-30 хвилин. Коли вода закипить, додати яблука, груші і малину. Через 5-7 хвилин – родзинки.

Коли зварена суміш остине – додати мед. Залишити на 1-2 години, а потім подати на стіл.

Кутя з ячменю

Продукти:

Півсклянки ячменю
Півсклянки родзинок
Склянка консервованих вишень
Кілька ложок меду

Півсклянки ячменю залити водою і настоювати всю ніч. Вранці промити та варити на малому вогні близько години. Потім додати родзинки і варити ще півгодини. Далі вкинути вишні і варити всю суміш ще 15 хвилин.

Коли зварена суміш трохи охолоне – додати мед і подавати на стіл.

Автор: Ірина Полицька
Теги: LifeStyle Новорічні свята Публікації Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
сьогодні, 10:00 Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
Анна Косинська 1 3096
Свято Різдва: неймовірні українські традиції
сьогодні, 10:54 Свято Різдва: неймовірні українські традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко
З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти різдвяної куті
сьогодні, 08:41 З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти різдвяної куті
Ірина Полицька 463
Чи може бути ще гірше? Що очікує на Україну в 2017 році
сьогодні, 08:26 Чи може бути ще гірше? Що очікує на Україну в 2017 році
Богдан Яременко 2263
Не
5 січня, 22:37 Не "Кварталом" единым: об украинском абсурдизме и его истории
Дмитро Бєлобров 2 4787
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук