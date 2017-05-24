Як затриманих екс-чиновників доставляли до суду: з мигалками і перекритими вулицями

Затриманих екс-високопосадовців, чимало з яких працювали в органах Державної фіскальної служби, поспішно доставляють до судів.

Журналісти 24 Каналу змогли зняти, як трьох затриманих доставили у Печерський районний суд Києва.

Доставляли екс-чиновників з мигалками та перекритими вулицями в середмісті столиці.

Відомо, що серед затриманих і доставлених у Печерський суд є екс-губернатор Луганської області Олександр Антипов та колишній очільник Шевченківської державної податкової інспекції Олексій Ярошенко.

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Затриманих колишніх високопосадовців доставили до суду

Затриманих екс-чиновників привезли в Печерський райсуд

Через затриманих чиновників в центрі Києва перекривали вулиці



Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про затримання так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерал лейтенанта Станіслава Денисюка.



Пізніше стали відомі прізвища й інших затриманих.