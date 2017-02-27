З місця вбивства Нємцова зник меморіал: опубліковані фото

В другу річницю вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова у Москві розібрали меморіал на місці його загибелі.

В ніч на 27 лютого невідомі вивезли квіти й портрети з місця загибелі Бориса Нємцова на Великому Москворецкому мосту в Москві.

Про це у своєму Facebook повідомила співголова московського відділення руху "Солідарність" Надія Митюшкіна.

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Людей, які чергували на мосту вночі забрали в поліцію, нібито під приводом, що надійшло повідомлення про бійку. Натомість коли один з "чергових" повернувся на Великий Москворецький міст, там залишилось лише три відра з квітами.

Проте вже під ранок понеділка символічний меморіал почали відновлювати. Затриманих невдовзі відпустили з поліції.

Сьогодні минає два роки з часу вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова. Його розстріляли 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту прямо під стінами Кремля.