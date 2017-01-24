З Нацполіції звільнили силовиків, яких помітили на провокативному турнірі

Звільнили заступника голови управління і співробітників Нацполіціі Запорізької області, які брали в боксерському турнірі пам'яті загиблих на Майдані "беркутівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами держсекретаря МВС Олексій Тахтая, за результатами вивчення відеоматеріалів і доповідей, керівництво прийняло рішення звільнити всіх співробітників Нацполіціі, які брали участь в змаганнях. Серед звільених є і заступник голови управління Нацполіції Андрій Долинний

Нагадаємо, в Запоріжжі відбувся турнір з боксу пам'яті загиблого в ході протистояння на Майдані в Києві в 2014 році "беркутівця" Сергія Цвигуна.