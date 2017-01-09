З "Приватбанку" планують звільнити частину працівників, – журналіст

Після націоналізації "Приватбанку" персоналу фінансової установи скасували виплату премій.

Про це в Facebook написав журналіст програми "Гроші" Олександр Дубинський.

"З приходом нового менеджменту в банку була поставлена задача економити. Почати вирішили з премій, які внутрішнім наказом тут же і скасували (у більшості співробітників це 30% від зарплати). Але тут виявилося, що ВІП-кол-центр отримує 90% премії, сума якої залежить від якості обслуговування дзвінків. Після наказу про скасування, всі співробітники ВІП-кол-центру в один момент повішали слухавки і перестали працювати. Після чого всі дзвінки переключили на кол-центр для "простих смертних". І тут же народили "позитивну новину" про рекордну кількість дзвінків", – написав журналіст.

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Він також додав, що джерела розповіли йому про прийдешнє звільнення 30% співробітників банку.

Мої джерела кажуть про 30% звільнення – з пропорційним збільшенням навантаження на інших співробітників,

– уточнив Дубинський.