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З річки на Хмельниччині витягнули затонулий мікроавтобус: опубліковані фото

20:26, сьогодні 1674 Читать новость на русском
З річки на Хмельниччині витягнули затонулий мікроавтобус
З річки на Хмельниччині витягнули затонулий мікроавтобус / ДСНС

На Хмельниччині співробітники ДСНС витягнули з річки Ікопоть у місті Старокостянтинів затонулий мікроавтобус.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Прибувши до місця виклику було встановлено, що автомобіль повністю знаходиться під водою. Для чіпляння троса до автомобіля залучали групу водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області", – йдеться у повідомленні.

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З річки на Хмельниччині витягнули мікроавтобус

З річки на Хмельниччині витягнули мікроавтобус

Рятувальникам вдалось за допомогою лебідки витягнути автомобіль на проїзну частину дороги. На місці працює поліція, яка встановлює обставини інциденту.

До слова, 14 жовтня біля одеського узбережжя знайшли потоплене авто з мертвим водієм.

Теги: Новини України Транспорт ДСНС Хмельницький Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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