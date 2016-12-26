З ротацією членів ЦВК склалася патова ситуація, – експерт

Судовий процес над головою ЦВК Михайлом Охендовським, якого підозрюють у корупції, може стати лише політичним поштовхом для ротації складу Центрвиборчкому. Але юридичної підстави без рішення суду про його відсторонення від посади немає.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Тарас Чорновіл, коментуючи перспективи ротації ЦВК.

За його словами, вже кілька років, як у більшості членів ЦВК закінчився термін повноважень. Але виникла певна колізія.

Насправді Охендовський і інші члени ЦВК, в яких закінчився термін повноважень, абсолютно легітимно продовжують займати посади. У 2014 році Верховна Рада прийняла рішення, згідно з яким повноваження членів ЦВК продовжуються безстроково до набуття чинності нового складу. Це рішення було антиконституційним,

– переконаний політолог.

Це рішення, вважає Чорновіл, міг би скасувати Конституційний суд, і тоді парламент повинен був би терміново затвердити новий склад ЦВК. Наразі, нагадує експерт, проект постанови про новий склад ЦВК президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради. Але він не задовольняє частину фракцій, чиїх представників там немає.

Голосів може не вистачити. Але в цьому немає жодної трагедії. У випадку, якщо парламент проголосує проти, президент буде зобов’язаний внести нове подання. Але виникла патова ситуація,

– вважає Чорновіл.

Нагадаємо, в червні 2016 року президент Порошенко вніс до Верховної Ради постанову про затвердження 11 кандидатур ЦВК. Однак голосування не відбулося, оскільки частина фракцій вважає, що більшість кандидатур – креатури Порошенка.

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