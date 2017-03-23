З шлунку черепапахи витягли 5 кг монет, після чого вона померла

25-річна Тайська черепаха на ім'я Омсін перенесла складну операцію, під час якої лікарі вилучили з її шлунку 915 монет, які туристи кидали у водойму. Після тимчасового одужання черепасі стало гірше і вона померла.

Про це повідомляє Bangkokpost.

Черепаха, яка проковтнула майже тисячу монет, спочатку не могла плавати у звичному ритмі, дихати і нормально харчуватися, через тиск металу на внутрішні органи.

Операція черепахи тривали близько семи годин. Частина монет, вилучених з шлунку, вже була вкрита корозією, яка вказує на те, що монети в організмі черепахи пробули довгий час.

Монети були різних грошових одиниць, що підтверджує факт причетності туристів до забруднення водойми , в якій перебувала черепаха.

Після першої операції Осмін стало краще, і вона пройшла реабілітацію, побувавши під наглядом у басейні Чулалонгкорнского університету у Бангкоку. Проте через кишечник, який різко звузився, що спричинив заворот кишок та інтоксикацію організму нікелем, рівень якого підвищився в черепасі у 200 разів, черепаха потребувала додаткового оперування.

Незважаючи на зусилля ветеренарів, їм не вдалося врятувати черепаху.

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