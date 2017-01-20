З Трампом трапився курйоз через Обаму

Коли Дональд Трамп склав присягу президента США, Twitter-аккаунт Барака Обами @POTUS перейшов у його власність. Всі твіти, написані Обамою, були переміщені в архів, а аккаунт був повністю змінений.

Про це повідомляє Newsweek.

На аватарці нового профілю президента США зображений Дональд Трамп, а на банері було фото з інавгурації. Але не Трампа, а Обами в 2009 році.

Журналісти помітили цю помилку, тому що на інавгурації Обами було сонячно, а коли присягу давав Трамп – похмуро. На банері оновленого аккаунта президента США були зображені люди, які розмахують американськими прапорами, і при цьому погода була сонячною.

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Коли про цей курйоз написали журналісти, інформація швидко розійшлася мережею і в Twitter президента Трампа змінили банер – тепер там зображений прапор США.