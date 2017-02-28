З України планують запустити прямі рейси в екзотичну країну

Посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті заявляє про те, що Індія зацікавлена у відновленні прямого авіасполучення з Україною.

Про це посол заявив на прес-конференції, повідомляють Українські новини.

"До 2014 року у нас було пряме авіасполучення, яке успішно функціонувало протягом 2 років. Ми очікуємо, що проблема вирішиться, і таке авіасполучення буде відновлено", – заявив посол.

За його словами, одна із українських авіакомпаній вже розглядає таку можливість. До того ж, в прямому авіасполученні зацікавлені і приватні компанії.

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